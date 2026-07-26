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Livorno minaccia vigili con un coltello, agente spara e ferisce senzatetto

Un uomo di 42 anni, senza fissa dimora, è rimasto ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia locale a San Vincenzo

Un'ambulanza - (Fotogramma)
Un'ambulanza - (Fotogramma)
26 luglio 2026 | 22.32
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 42 anni, senza fissa dimora, è rimasto ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia locale a San Vincenzo, Livorno. E' accaduto oggi domenica 26 luglio davanti ad un supermercato di via Biserno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, originario della Spagna, avrebbe dato in escandescenze e brandendo un coltello minacciato delle persone all'esterno del supermercato. I vigili sono intervenuti sul posto dopo diverse segnalazioni dei cittadini. Nel tentativo di calmarlo, gli agenti della polizia si sono avvicinati al 42enne ma lui avrebbe tentato di accoltellarli. A quel punto uno degli agenti, nel tentativo di difendersi, avrebbe esploso un colpo di pistola che ha raggiunto il senzatetto all'addome. Sul posto la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Cisanello e le sue condizioni sono stabili, non sarebbe in pericolo di vita. In corso le indagini della polizia giudiziaria per accertare l'esatta dinamica dei fatti.

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