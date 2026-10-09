Lobuono (La Giovane Roma): "Quando si disegna il futuro si deve coinvolgere chi lo vivrà"

"Oggi abbiamo fatto una cosa che non si fa veramente da tanto tempo: ovvero parlare delle idee, di proposte e di quanto la nostra generazione debba essere protagonista del futuro. Perché per determinare questo futuro è importante coinvolgere chi lo vivrà". Lo ha detto Federico Lobuono, presidente dell'associazione La Giovane Roma, intervenendo oggi all'università degli studi Link a Roma all'edizione 2026 di '60 under 30', l'evento promosso dall'associazione e dal suo magazine "Politica" in cui i leader politici del futuro vengono premiati e incontrano i politici contemporanei.