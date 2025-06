Le ricerche scattate dopo una chiamata alla madre in Marocco, il corpo trovato nella zona di Pieve Fissiraga

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato oggi senza vita nei campi vicino all'A1, nella zona di Pieve Fissiraga, a Lodi. Sul caso indagano i carabinieri.

Le ricerche del giovane erano partite perché la madre, in Marocco, aveva ricevuto la chiamata da un amico che sosteneva che probabilmente era accaduto qualcosa; la donna, preoccupata perché da qualche giorno non parlava con il figlio, ha così attivato dei parenti che si trovano ad Avezzano e che sono partiti per il lodigiano e hanno presentato denuncia.

Sono così iniziate le ricerche da parte dei carabinieri che hanno trovato il corpo del ragazzo nei campi. Dai primissimi accertamenti sarebbe stato colpito al torace con un colpo d'arma da fuoco. Sul caso indagano i militari del nucleo investigativo di Lodi che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.