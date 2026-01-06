circle x black
06 gennaio 2026 | 23.52
Redazione Adnkronos
Estratti i 5 biglietti vincenti che si aggiudicano i premi principali della Lotteria Italia 2026.

Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462 E' stato venduto a Roma, e si aggiudica 5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il secondo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero E334755. E' stato venduto a Ciampino, provincia di Roma, e si aggiudica 2,5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il terzo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero L430243. E' stato venduto a Quattro Castella, provincia di Reggio Emilia, e si aggiudica 2 milioni di euro.

Il biglietto che vince il quarto premio della Lotteria Italia 2026 è il numero D019458. E' stato venduto a Ierzu, provincia di Nuoro, e si aggiudica 1,5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il quinto premio della Lotteria Italia 2026 è il numero Q331024. E' stato venduto a Albano Laziale, in provincia di Roma e si aggiudica 1 milione di euro.

Chi ha 'scelto' i premi

Il pacco caratterizzato dal simbolo del gufo e associato al biglietto che ha vinto il primo premio è stato scelto da Claudia Gerini nel programma condotto da Stefano De Martino. Il pacco associato al secondo premio, abbinato al simbolo del corno rosso, è stato selezionato da Rocco Hunt. Il pacco abbinato al terzo premio, con un ferro di cavallo, è stato pescato da Noemi. Francesca Chillemi ha scelto il pacco con il quadrifoglio, per il quarto premio. Nelle mani di Nino Frassica il pacco con la coccinella per il quinto premio.

