L'uomo, operato, è in coma e ora lotta tra la vita e la morte. In carcere un 15enne e un 16enne

Sono in stato di fermo per tentato omicidio due ragazzi minorenni accusati di aver colpito con due coltellate un 62enne che li aveva rimproverati per aver compiuto un atto vandalico. L'uomo, gravemente ferito, è stato operato, è in coma e ora lotta tra la vita e la morte.

Cosa è successo

Lunedì scorso, intorno alle 21, i carabinieri sono intervenuti nella frazione di Massa Pisana (Lucca) dopo che alcuni residenti avevano segnalato che due giovanissimi stavano danneggiando una staccionata di un terreno in uso al locale Consorzio di bonifica. Giunti sul posto i militari dell'arma hanno accertato che uno dei due ragazzi, a seguito di un diverbio, aveva colpito all'addome un 62enne residente del luogo, che li aveva sgridati per il comportamento tenuto. Dopo l'aggressione i due minori si sono dati alla fuga, mentre il 62enne è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale San Luca di Lucca, dove - in seguito a un delicato intervento chirurgico - è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.

Le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di individuare i due presunti autori dell'accoltellamento, un 15enne e un 16enne, entrambi residenti a Lucca: sono stati rintracciati nella notte tra lunedì e martedì presso l'abitazione di un’amica, dove sono stati sottoposti a fermo per i reati di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti a offendere. I due fermati sono stati accompagnati presso l'Istituto penale per minorenni di Firenze. L'indagine è al vaglio della Procura minorile diretta dal procuratore Roberta Pieri, titolare del fascicolo.