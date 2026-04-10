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Madre e figlia morte a Campobasso, il legale di Gianni Di Vita rinuncia all'incarico

"Motivi contingenti". Intanto la magistratura attende i risultati definitivi delle perizie tossicologiche e autoptiche

Antonella Di Ielsi (da Facebook)
Antonella Di Ielsi (da Facebook)
10 aprile 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo colpo di scena nel giallo di Pietracatella, madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale. Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo incarico. L'annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, quando il legale ha comunicato ufficialmente la propria scelta al diretto interessato. Interpellato sull'improvviso dietrofront, Messere si è limitato a motivare la decisione con generici "motivi contingenti".

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La rinuncia giunge in un momento cruciale dell'attività investigativa. Solo pochi giorni fa, Gianni Di Vita e la figlia Alice erano stati sottoposti a una maratona di audizioni in Questura, durate oltre dieci ore, per ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto in quella casa dopo lo scorso Natale. Il sospetto degli inquirenti è che madre e figlia non siano rimaste vittime di una banale tossinfezione alimentare, ma di un duplice omicidio premeditato messo in atto tramite l’uso della ricina, un veleno letale di difficile individuazione.

Mentre la magistratura attende i risultati definitivi delle perizie tossicologiche e autoptiche, attesi per la fine di aprile, l'uscita di scena del difensore di Di Vita resta tutta da decifrare. Nelle prossime ore la nomina del nuovo legale, le indiscrezioni parlano dell'avvocato Vittorino Facciolla.

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