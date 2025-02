Difesa ex Nar: "Ricorreremo in Cassazione"

Massimo Carminati torna in carcere. L’ex Nar, condannato in via definitiva a 10 dieci anni nell’inchiesta ‘Mondo di Mezzo’, si è costituito questa mattina a Rebibbia per scontare i tre anni e quattro mesi di pena residua. Una vicenda che nasce dalla revoca dell’affidamento in prova.

“A Carminati - spiega all’Adnkronos l’avvocato Veronica Paturzo - era stato concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali che aveva iniziato. Affidamento che gli è stato poi sospeso, senza nessuna violazione commessa, a seguito del ricorso presentato in Cassazione dalla procura generale presso la Corte d’Appello di Roma. La Suprema Corte ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza e la stessa Sorveglianza che gli aveva concesso l’affidamento glielo ha negato motivandolo con l’assenza di un percorso risocializzante”.

Ora la difesa di Carminati presenterà ricorso in Cassazione.