circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie rare, Gerosa (Veneto): "Servono machine learning in registri regionali e teleconsulto in Case comunità"

L'assessore alla Sanità della Regione Veneto, a margine della prima edizione di 'RAREvolution'

Gerosa - Adnkronos
Gerosa - Adnkronos
01 ottobre 2026 | 15.53
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

"I sistemi sanitari regionali devono ribaltare il paradigma assistenziale e organizzativo" sulle malattie rare, facendovi entrare "alcuni capitali": l'innovazione tecnologica, le Case di comunità e la sanità territoriale prevista dalla 'Carta di Padova approvata dalla Giunta veneta'. Lo ha detto Gino Gerosa, assessore alla Sanità della Regione Veneto, a margine della prima edizione di 'RAREvolution - Una finestra sul futuro delle malattie rare', format che mette in relazione innovazione e organizzazione delle cure, organizzato a Roma da Bistoncini Partners su iniziativa del Centro di ricerca ImpreSapiens della Sapienza università di Roma.

"Come integrare tutto questo all'interno delle malattie rare? Alziamo l'asticella", ha spiegato Gerosa, indicando come primo passo l'evoluzione del registro: "Dovrebbe integrare un algoritmo di machine learning predittivo, in modo che già i medici di medicina generale, naturalmente nel rispetto della privacy, possano ipotizzare che un paziente sia affetto da una malattia rara". Il secondo fronte riguarda il territorio. "Nell'ambito di un ospedale liquido - ha proseguito - le Case della comunità potrebbero diventare nodi della rete Ern", la rete europea di riferimento per le malattie rare, "per fare teleconsulto al loro interno". Infine i primi mille giorni di vita, che "giocano un ruolo fondamentale sulla salute dell'adulto". Qui l'assessore propone ad esempio una valutazione genomica alla nascita. "So che in Italia sono stati già fatti dei tentativi che hanno presentato dei chiaroscuri - ha riconosciuto - però bisogna parlarne, perché questo potrebbe diventare un altro asset importante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malattie rare gino gerosa veneto rarevolution
Vedi anche
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Scioperi ottobre 2026, dalla scuola ai trasporti: tutte le date - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza