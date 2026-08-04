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Malta, 15enne italiano in carcere da 2 mesi per procurato allarme a scuola

Flavio Santoiemma è stato arrestato dalle autorità maltesi lo scorso 25 maggio

Polizia di Malta - (fermo immagine)
Polizia di Malta - (fermo immagine)
04 agosto 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È ancora detenuto nel carcere di La Valletta il 15enne Flavio Santoiemma, arrestato dalle autorità maltesi lo scorso 25 maggio in seguito a un procurato allarme nella scuola che frequentava. L'Ambasciata italiana a Malta, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo da vicino il caso e mantiene un contatto costante con i genitori del ragazzo, ai quali viene fornita ogni possibile assistenza consolare e che sono stati ricevuti anche nella giornata di ieri.

La vicenda, informa la Farnesina, è attualmente all'esame delle competenti autorità giudiziarie maltesi. La prossima udienza è stata calendarizzata per il 19 agosto. La missione diplomatica italiana ha inoltre sollevato il caso in più occasioni con le autorità locali, anche attraverso un incontro con il direttore dell'istituto penitenziario in cui il ragazzo è detenuto, e ha partecipato in qualità di osservatore alle udienze. Un funzionario dell'ambasciata ha effettuato una visita consolare al 15enne il 26 giugno, mentre è prevista per domani una visita in carcere da parte dell'ambasciatrice Valentina Setta.

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malta flavio santoiemma flavio santoiemma
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