In arrivo piogge e forti venti, attesi possibili allagamenti e frane

Una nuova fase di maltempo interesserà gran parte dell’Italia nella giornata di oggi, giovedì 2 aprile, a causa della bassa pressione sul Tirreno meridionale. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, la perturbazione continuerà a richiamare correnti fredde dai Balcani, determinando condizioni instabili e fenomeni anche intensi.

Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha diramato diversi livelli di allerta. Rossa su Abruzzo, Molise e Puglia. Arancione su su parte di Molise, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Gialla su Sicilia e su settori di Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Le criticità previste riguardano soprattutto il rischio idrogeologico e idraulico con possibili allagamenti e frane.

Ieri c'è stata la neve e ci sono stati allagamenti in Molise e Abruzzo, oltre che tanta preoccupazione in Puglia per la possibile esondazione di fiumi e torrenti.

La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino che proroga l’allerta rossa in Molise fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 aprile. Una Regione che mantiene livelli di criticità molto elevati. Secondo quanto riportato nel bollettino, sono attese precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, grandinate e attività elettrica. A questo si aggiungono venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e mare molto mosso lungo la costa.

Previsioni meteo

Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno risultare localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate

Le aree più colpite saranno Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e la zona Nord della Sicilia. Possibili anche nevicate fino a quote di alta collina, soprattutto lungo il versante adriatico.

Miglioramenti per il meteo da domani

Da venerdì è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni, con un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo, evitare spostamenti non necessari nelle zone più colpite e adottare comportamenti prudenti in caso di temporali intensi.