circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo, allerta meteo arancione oggi in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. L'elenco delle scuole chiuse

Ancora piogge e temporali al Sud, allerta gialla in otto regioni

Maltempo, pioggia e temporali in città - (Fotogramma/Ipa)
Maltempo, pioggia e temporali in città - (Fotogramma/Ipa)
10 ottobre 2026 | 00.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ancora piogge e temporali al Sud. "L’area depressionaria in prossimità della Sardegna continua a determinare correnti umide sud-occidentali, particolarmente instabili, in risalita dallo stretto di Sicilia verso la Puglia, interessando tutte le regioni meridionali con fenomeni temporaleschi anche molto intensi", riferisce il Dipartimento della Protezione civile che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Piogge diffuse, raffiche di vento e grandinate in arrivo

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. "L’avviso prevede il persistere delle precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e in estensione sulla Calabria. Dal mattino di oggi, sabato 10 ottobre, inoltre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica - riferisce la Protezione civile - Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, l'allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania". Valutata, inoltre, conclude la nota, "l'allerta gialla su Abruzzo, Molise, Basilicata e settori di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Puglia".

Scuole chiuse in Campania e Calabria per l'allerta meteo: l'elenco

Alcuni comuni in Campania hanno deciso di tenere chiuse le scuole per maltempo. Si tratta di Torre del Greco, Giugliano, Quarto e Sorrento. Nel comune di Napoli dovrebbero rimanere aperte.

In Calabria le scuole resteranno chiuse a Cosenza e a Catanzaro. Ordinanze in tal senso sono state già firmate anche dai sindaci di Botricello, Taverna e Zagarise in provincia di Catanzaro.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo oggi maltempo allerta oggi maltempo allerta dove oggi allerta meteo oggi dove
Vedi anche
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza