Un vigile del fuoco è disperso dopo che la vettura su cui viaggiavano è stata travolta dall'acqua durante l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Puglia.

L'incidente durante le operazioni di soccorso di una vettura in panne sulla SP30 tra i comuni di S.Severo e Torre Maggiore, in provincia di Foggia. Uno dei due Vigili del fuoco dispersi è stato recuperato vivo. In atto le ricerche del secondo pompiere, un caporeparto ed eventuali altre persone coinvolte.

Paura in Costiera Amalfitana, sirene per allontanare turisti

Bomba d'acqua si abbatte su gran parte della provincia di Salerno: paura in Costiera Amalfitana. Ad Atrani, piccolo Comune colpito dall'alluvione del 2010, il Centro operativo comunale ha attivato le sirene per far allontanare i turisti dal centro cittadino. L'enorme mole di acqua ha trasformato la vallata in un torrente in piena, per fortuna senza particolari disagi. Lungo la Costiera, sono stati segnalati diversi casi di caduta massi, anche ad Amalfi e Positano, ma senza gravi conseguenze né feriti. La statale è rimasta regolarmente aperta. Allagamenti sono stati segnalati in tutto l'Agro nocerino-sarnese. Alcune strade tra Nocera Inferiore e Pagani sono state a lungo impraticabili, così come a Nocera Superiore. Diversi interventi dei vigili del fuoco per liberare cantine allagate, molti esercizi commerciali sono rimasti chiusi per ore a causa degli allagamenti. La situazione sta lentamente tornando alla normalità.

Pescara in tilt per pioggia: strade come fiumi

Il maltempo ha colpito anche l'Abruzzo, dove è scattata l'allerta meteo gialla: la pioggia ha mandato in tilt Pescara con strade trasformate in fiumi e sottopassaggi allagati. Il sindaco Carlo Masci ha disposto, con un'ordinanza, l'apertura del Centro operativo comunale (Coc). Da questa mattina, per arginare i disagi e far fronte alle emergenze, a Pescara sono al lavoro Protezione civile, polizia locale e squadre di ambiente. "Siamo all'opera - dicono in municipio - per arginare le situazioni più difficili".