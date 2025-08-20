circle x black
Maltempo, burrasca di fine estate: ciclone in particolare sulle regioni del Centro-Nord

Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it': "A maggior rischio saranno Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, massima attenzione anche sulla Toscana"

Pioggia in città (Ipa)
20 agosto 2025 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Entra nel vivo la burrasca di fine estate. Già dalle prossime ore e almeno fino a domani la formazione di un ciclone darà il via a un'importante fase di maltempo in particolare sulle regioni del Centro-Nord. Nel suo movimento il vortice richiamerà a sé venti miti da Sud (scirocco) che attraversando tutto il bacino del Mediterraneo si caricheranno di umidità fornendo di conseguenza il carburante necessario per la genesi di imponenti celle temporalesche". Così all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it'.

Le zone a maggior rischio

"A maggior rischio saranno Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove sono attese precipitazioni a carattere di nubifragio in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua - precisa Gussoni - In particolare sulle province di Belluno, Treviso, Pordenone, Genova e La Spezia sono previsti fino a oltre 200 mm di pioggia (cioè 200 litri per metro quadrato) in pochissimo tempo. Si tratta del quantitativo d'acqua che solitamente cade in oltre 2 mesi, concentrato però in poche ore".

"Massima attenzione anche sulla Toscana dove sono previsti fortissimi temporali con serio rischio di downburst, le violente raffiche di vento a oltre 100 km/h in particolare sulle province di Massa Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto; lungo le coste non escludiamo la possibilità di mareggiate", conclude Gussoni.

maltempo meteo pioggia burrasca oggi burrasca di fine agosto burrasca di fine estate
in Evidenza