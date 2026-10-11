Lo riferisce Rfi sottolineando che i treni regionali subiscono limitazioni, variazioni di percorso o cancellazioni
Circolazione ferroviaria sospesa oggi sulla linea convenzionale Napoli - Salerno, via Cava de’ Tirreni, tra Nocera Inferiore e Salerno, per una frana causata dal maltempo nella zona di Vietri sul Mare. Lo riferisce Rfi sottolineando che i treni regionali subiscono limitazioni, variazioni di percorso o cancellazioni. Attivato un servizio con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.