È stata una mattinata di forti disagi quella che ha visto protagonisti i cittadini della provincia di Forlì-Cesena, dove il maltempo sta continuando a creare situazioni di disagio. Nella sola mattinata di oggi, martedì 10 dicembre, sono oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco registrati nell’area di Cesenatico, Bertinoro, Forlimpopoli, Cesena e Savignano sul Rubicone.

Diverse le cause di intervento: nei pressi dei centri abitati alcuni sottopassaggi risultano non accessibili e decine di abitazioni si sono ritrovate con le cantine e i garage allagati, mentre sulle strade provinciali ci sono tratti chiusi al traffico per la caduta di alberi e frane. Situazione di criticità anche nel ravennate per i problemi legati al dissesto idrogeologico. La pioggia persistente di questi giorni ha riattivato alcune frane nella zona di Brisighella e Casola Valsenio, con la conseguente chiusura di strade e vicoli urbani.

Decine di nuclei familiari sono stati evacuati per il rischio di allagamento delle loro abitazioni: troveranno una sistemazione temporanea predisposta dal comune di Ravenna, in attesa che termini l’allerta arancione che interesserà la stragrande maggioranza della Romagna ancora per tutta la giornata di oggi.