Peggiorano le condizioni meteo dell'Emilia-Romagna dove l'allerta è passata da arancione a rossa, dalle 12 di oggi 18 settembre a mezzanotte del 20. "Sono previste precipitazioni diffuse, più consistenti sul settore centro-orientale della regione, che permarranno anche nella giornata di domani con una attenuazione a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni in atto e previste potranno generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, superiori alle soglie 2 nei tratti montani e prossimi alle soglie 3 nei tratti vallivi degli affluenti di destra del Reno e dei bacini Romagnoli. Per oggi sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) da nord-est sul mare, localmente sui litorali. Mare al largo da molto mosso ad agitato in attenuazione nel corso della giornata di domani. La persistenza di onda e del livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare", si legge nella della Regione.

Allerta dalle 12 del 18 settembre, ecco dove

Come si legge sul sito della Regione, è allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena.

Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma; per temporali nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per vento nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per stato del mare nella provincia di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Da mezzanotte del 19 settembre

Allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena.

Allerta gialla per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma; per temporali nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.