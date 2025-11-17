"Siamo sott'acqua, la campagna è un lago, le stanze appena sistemate sono di nuovo completamente rovinate". La chef Antonia Klugmann ha condiviso diversi video che mostrano la situazione al suo ristorante L’Argine a Vencò, che si trova a Dolegna del Collio in provincia di Gorizia. Il maltempo nelle ultime ore sta mettendo in ginocchio il Friuli Venezia Giulia.

"Diversi fiumi sono esondati - scrive in una storia la chef - tra questi lo Judrio che circonda il ristorante. Ci siamo ritrovati circondati dall'acqua e abbiamo dovuto evacuare clienti e personale. Tutto il ristorante è allagato come anche tutte le camere che si trovano al piano terra".

L'Argine a Vencò è stato aperto nel 2014. Antonia Klugmann, prima giudice donna di Masterchef Italia, è nata a Trieste nel 1979. Si è formata come cuoca attraverso l’apprendistato, lavorando in diverse realtà del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Nel 2006, a soli 27 anni, è diventata imprenditrice affittando il primo ristorante in provincia di Udine. Dopo 4 anni, ha acquistato un terreno nel Collio Goriziano, dove ha costruito il suo ristorante.