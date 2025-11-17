circle x black
Antonia Klugmann, allagato il ristorante della chef: "Siamo sott'acqua" - Video

L’Argine a Vencò si trova a Dolegna del Collio in provincia di Gorizia. Il Friuli Venezia Giulia flagellato da ore dal maltempo

Le immagini condivise sui social dalla chef Antonia Klugmann
Le immagini condivise sui social dalla chef Antonia Klugmann
17 novembre 2025 | 14.37
Redazione Adnkronos
"Siamo sott'acqua, la campagna è un lago, le stanze appena sistemate sono di nuovo completamente rovinate". La chef Antonia Klugmann ha condiviso diversi video che mostrano la situazione al suo ristorante L’Argine a Vencò, che si trova a Dolegna del Collio in provincia di Gorizia. Il maltempo nelle ultime ore sta mettendo in ginocchio il Friuli Venezia Giulia.

"Diversi fiumi sono esondati - scrive in una storia la chef - tra questi lo Judrio che circonda il ristorante. Ci siamo ritrovati circondati dall'acqua e abbiamo dovuto evacuare clienti e personale. Tutto il ristorante è allagato come anche tutte le camere che si trovano al piano terra".

L'Argine a Vencò è stato aperto nel 2014. Antonia Klugmann, prima giudice donna di Masterchef Italia, è nata a Trieste nel 1979. Si è formata come cuoca attraverso l’apprendistato, lavorando in diverse realtà del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Nel 2006, a soli 27 anni, è diventata imprenditrice affittando il primo ristorante in provincia di Udine. Dopo 4 anni, ha acquistato un terreno nel Collio Goriziano, dove ha costruito il suo ristorante.

