circle x black
Cerca nel sito
 

Meteo, in arrivo svolta stagionale: è la tempesta d'Equinozio, regioni più colpite dal maltempo

Caldo e bel tempo addio, ecco da quando

Maltempo in arrivo - (Ipa)
Maltempo in arrivo - (Ipa)
19 settembre 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In arrivo una svolta stagionale con forti piogge, violenti temporali, probabili criticità idrogeologiche con la tempesta d'Equinozio. "Ancora 48 ore di sole e caldo, poi è attesa la svolta stagionale. A partire da domenica, una forte perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia. Già dalla serata, - spiega all'Adnkronos Federico Brescia, meteorologo di 'iLMeteo.it' - i primi rovesci colpiranno il ponente ligure e l'alto Piemonte, segnando l'inizio di un deciso peggioramento che porrà fine all'estate".

Le regioni più colpite dal maltempo

"Lunedì, il maltempo si estenderà su gran parte del Paese, portando piogge a tratti molto intense e temporali, anche violenti e stazionari. Le aree più a rischio saranno il Piemonte, l'alta Lombardia, la Liguria, la Toscana e il Lazio, dove potrebbero verificarsi criticità idrogeologiche, allagamenti e disagi. Le precipitazioni - continua Brescia - si sposteranno poi verso la Campania a partire da martedì. Anche altrove piogge e rovesci abbondanti saranno possibili, ma con meno rischi".

"Un'altra conseguenza di questa perturbazione sarà il brusco calo delle temperature, che potranno scendere anche di 10°C rispetto ai valori attuali, specialmente al Nord e sulle regioni tirreniche", conclude Brescia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo meteo italia maltempo equinozio tempesta equinozio regioni
Vedi anche
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza