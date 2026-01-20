circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo, paura nel Messinese: ambulanza travolta dall'onda durante i soccorsi - Video

20 gennaio 2026 | 13.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Paura a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove un'ambulanza è stata investita da un'onda durante un intervento di soccorso. I soccorritori della Seus 118 erano stati inviati sul lungomare, dove a causa delle forti mareggiate si è aperta una voragine sulla carreggiata che ha provocato lo sprofondamento di un’auto inghiottita dalla sede stradale. Immediata l’attivazione dei soccorsi: la Centrale operativa 118 di Messina, diretta da Domenico Runci, ha disposto l’invio sul posto dell’equipaggio 'Delta 11' con i soccorritori Giuseppe Bonura e Nunziato De Francesco. Durante le fasi di avvicinamento al luogo dell'incidente, però, un’onda anomala di grande intensità ha causato lo sbalzamento laterale del mezzo di soccorso, che ha terminato la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

I due soccorritori non hanno riportato ferite e il soccorso dell'automobilista è stato poi effettuato da un'altra ambulanza che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso con ferite non gravi. "Le operazioni si sono svolte in un contesto di estrema criticità ambientale - spiegano dalla Seus - caratterizzato da condizioni meteo-marine avverse e da un grande rischio". Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel monitoraggio della stabilità del resto della carreggiata.

Il presidente della Seus 118, Riccardo Castro, che ha espresso la propria "vicinanza" agli operatori coinvolti, accertandosi delle loro condizioni di salute, lancia un appello alla cittadinanza. "È fondamentale non mettere a repentaglio la propria incolumità e, quindi, anche quella dei soccorritori, che operano quotidianamente in condizioni difficili per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione - dice - Le raccomandazioni del Dipartimento regionale della Protezione civile, dei sindaci e di tutte le Istituzioni competenti non devono essere sottovalutate. A Giuseppe e Nunziato, che dopo l'incidente sono rimasti in servizio per contribuire a garantire soccorsi, va un grande abbraccio da parte della Seus: siamo orgogliosi di loro e di tutti gli operatori dell'emergenza-urgenza 118 della Sicilia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maltempo maltempo sicilia maltempo messina ambulanza onda ambulanza travolta da onda
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza