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Maltempo, scuole chiuse e allerta meteo rossa per temporali in Sardegna giovedì 5 novembre: i comuni interessati

Scuole chiuse a Olbia, Nuoro, Bitti, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Orosei, Torpé e Posada. Allerta meteo gialla sulla Sicilia

Allerta meteo 5 novembre - (Dipartimento della Protezione civile)
Allerta meteo 5 novembre - (Dipartimento della Protezione civile)
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04 novembre 2026 | 17.25
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 5 novembre, un avviso di allerta ﻿meteo rossa per temporali per alcuni settori della Sardegna. Ragion per cui alcuni sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per sicurezza. Ecco, di seguito, l'elenco dei comuni interessati.

Scuole chiuse per maltempo in Sardegna: l'elenco dei Comuni

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, vista l'allerta meteo in codice rosso per rischio idrogeologico, idraulico e temporali previsti in Gallura, ha disposto per l’intera giornata di domani, giovedì 5 novembre 2026, salvo ulteriori valutazioni legate all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, la chiusura degli uffici pubblici che prevedono il ricevimento del pubblico, garantendo comunque i servizi minimi essenziali. E' disposta anche la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei nidi d’infanzia, dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni e dei centri educativi pomeridiani, sia pubblici che privati, la chiusura dei cimiteri comunali e la chiusura del Parco urbano “Fausto Noce” e delle strutture annesse, comprese le sedi del Circolo Tennis, del Circolo Bocciofilo e del Palazzetto Deiana.

Stessa decisione di tenere chiuse le scuole è stata presa dai sindaci di Nuoro, Bitti, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Orosei, Torpé e Posada. 

Allerta meteo 5 novembre: le regioni interessate

Come emerge dall'ultimo bollettino pubblicato sul sito della Protezione civile, l’avviso prevede già dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 4 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna, con particolare riferimento ai settori orientali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

"Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 5 novembre, allerta rossa sui settori orientali della Sardegna e allerta gialla sul restante territorio. Valutata inoltre allerta gialla su parte della Sicilia", si legge sul comunicato.

Riproduzione riservata
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