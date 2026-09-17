Il maltempo ha messo letteralmente in ginocchio la Toscana oggi, giovedì 17 settembre. Paura a Firenze, dove nel pomeriggio, durante la bomba d'acqua (oltre 45 millimetri in un'ora), alla Galleria degli Uffizi si è verificata una piccola infiltrazione d'﻿acqua sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio; l'infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del Bacco. A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sarà regolarmente aperta fin dall'orario di apertura domani mattina.

Anche la città di Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico particolarmente raro: 43 mm di pioggia piovuti in mezz'ora in un'area circoscritta, un evento senza paragoni recenti. Sarà necessario attendere almeno un'ora affinché l'acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari, fa sapere il Comune, che prega la cittadinanza di prestare la massima attenzione, di non mettersi in viaggio se non estremamente necessario, di non utilizzare sottopassi o strade transennate a causa degli allagamenti.

Sono sette gli interventi in corso, 38 quelli in attesa e 88 le richieste differibili per i vigili del fuoco del comando di Firenze, impegnati nel fronteggiare i danni provocati dalle intense precipitazioni che hanno interessato l’Empolese. Quattro squadre sono al lavoro nel comune di Empoli e, per rafforzare il dispositivo di soccorso, è stata richiesta un’ulteriore squadra al comando di Prato.

Nella prima fase dell’emergenza le squadre sono intervenute per soccorrere alcune persone rimaste con le proprie autovetture nei sottopassi, dove il livello dell’acqua è salito rapidamente. Sono stati inoltre effettuati due interventi per verificare principi di incendio in appartamenti, provocati da cortocircuiti elettrici negli scantinati a seguito delle infiltrazioni d’acqua. Sono tuttora in corso interventi di prosciugamento nelle zone dell’Empolese interessate dagli allagamenti.

Ma è tutta la regione Toscana a essere colpita dal maltempo. L'allerta gialla in Toscana per forti temporali è stata prorogata dalla sala operativa della Protezione civile fino alle 20 di domani, venerdì 18 settembre. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani che, facendo il punto sulla situazione di oggi, ha segnalato "forti precipitazioni con 96 millimetri di pioggia caduti a San Miniato in un’ora, 75 millimetri a Empoli" e "interventi in corso del sistema regionale di Protezione civile per allagamenti localizzati". Giani ha anche aggiunto che c'è una cella temporalesca attiva fra Viareggio e Pisa con precipitazioni localmente intense.

Per quanto riguarda le previsioni per le prossime ore, nottetempo e al primo mattino di domani possibili isolati temporali tra Arcipelago e costa centrale, successivamente tra fine mattinata e pomeriggio temporali sparsi sulle zone interne centrali e meridionali.