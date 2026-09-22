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Schiaffi, minacce e umiliazioni a bimbi: sospesa educatrice asilo nido

Le indagini dei carabinieri avviate dopo la denuncia di alcuni genitori

Asilo nido - (Ipa)
Asilo nido - (Ipa)
22 settembre 2026 | 10.20
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Bimbi di appena tre anni umiliati, minacciati e persino schiaffeggiati. I carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di educatrice, emessa dal gip capitolino su richiesta della Procura, nei confronti di una 62enne, educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori su "reiterate condotte vessatorie" poste in essere dall’educatrice nei confronti dei propri figli, tutti di circa 3 anni.

Gli accertamenti, svolti dai militari con intercettazioni audio-video all’interno della struttura, avrebbero così consentito di documentare una condotta "abituale e sistematicamente vessatoria", caratterizzata da frequenti aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bambini in tenerissima età. Nel corso dell’attività investigativa, infatti, sarebbero stati documentati numerosi episodi di violenza fisica, consistiti nello "strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie, nonché nel colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe e al volto". Al termine degli accertamenti, la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il provvedimento cautelare.

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maltrattamenti educatrice asilo nido roma maltrattamenti asilo nido educatrice sospesa asilo nido
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