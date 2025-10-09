"Che tristezza immensa, Tanti anni insieme…". Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Paolo Sottocorona, il meteorologo per anni volto delle previsioni su La7, arriva via social anche l'addio di David Parenzo.

Il giornalista ricorda su X "il caffe alle 8.30 alla macchinetta, il tuo sorriso, la tua delicata ironia". "Manchi già. 'L’aria che tirerà ti penserà sempre Che la terra ti sia lieve, caro Paolo. Ti abbraccio, ovunque tu sia", il saluto al meteorologo.

Che tristezza immensa, Tanti anni insieme…il caffe alle 8.30 alla macchinetta, il tuo sorriso, la tua delicata ironia. Manchi già. “L’aria che tirerà” ti penserà sempre ❤️ Che la terra ti sia lieve, caro Paolo. Ti abbraccio, ovunque tu sia. pic.twitter.com/RpF3mGmMJm — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) October 8, 2025

Sottocorona è morto ieri a 77 anni. Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia.