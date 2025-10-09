circle x black
Cerca nel sito
 

"Manchi già", l'addio di David Parenzo al meteorologo Paolo Sottocorona

Ieri la morte a 77 anni. Il giornalista su X: "Ti abbraccio, ovunque tu sia"

Paolo Sottocorona e David Parenzo - Fotogramma /Ipa
Paolo Sottocorona e David Parenzo - Fotogramma /Ipa
09 ottobre 2025 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Che tristezza immensa, Tanti anni insieme…". Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Paolo Sottocorona, il meteorologo per anni volto delle previsioni su La7, arriva via social anche l'addio di David Parenzo.

Il giornalista ricorda su X "il caffe alle 8.30 alla macchinetta, il tuo sorriso, la tua delicata ironia". "Manchi già. 'L’aria che tirerà ti penserà sempre Che la terra ti sia lieve, caro Paolo. Ti abbraccio, ovunque tu sia", il saluto al meteorologo.

Sottocorona è morto ieri a 77 anni. Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 è entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell’Ufficio Meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paolo sottocorona paolo sottocorona meteo david parenzo parenzo sottocorona
Vedi anche
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza