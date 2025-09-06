circle x black
Cerca nel sito
 

Manifestazione in Campidoglio a sostegno di Global Sumud Flotilla

Manifestazione in Campidoglio a sostegno di Global Sumud Flotilla
06 settembre 2025 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piazza del Campidoglio si tinge dei colori della Palestina per la manifestazione, organizzata da decine di associazioni e realtà civiche, a sostegno della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni internazionali che attendono di partire da Catania per portare aiuti umanitari ai civili di Gaza. Dietro a uno striscione della pace, disposto sotto il palco e che accoglie diverse barchette di carta con stampata sopra la bandiera palestinese, ci sono i cittadini con bandiere della Cgil, della Rete degli Studenti e di alcuni gruppi politici come il Movimento 5 Stelle. I manifestanti chiedono “una Palestina libera e l’intervento concreto delle istituzioni e dell’Europa”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mo Gaza Flotilla Global Sumud Flotilla
Vedi anche
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”
Caccia, riparte la stagione in quasi tutte le regioni italiane
Forum Cernobbio, Mattarella apre seconda giornata: videonews dal nostro inviato
Petrucci: "Il basket prima sponsorizzazione di Armani, non lo dimenticheremo"
Armani, il presidente del Coni Buonfiglio: “Invidiati in tutto il mondo grazie a lui”
Armani, l'ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: "Era il 6 agosto, lui un amico vero" - Video
Papa Prevost, il fuori programma con i pesci a Castel Gandolfo: "Qualcuno ha fame?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza