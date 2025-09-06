Manifestazione in Campidoglio a sostegno di Global Sumud Flotilla

Piazza del Campidoglio si tinge dei colori della Palestina per la manifestazione, organizzata da decine di associazioni e realtà civiche, a sostegno della Global Sumud Flotilla, le imbarcazioni internazionali che attendono di partire da Catania per portare aiuti umanitari ai civili di Gaza. Dietro a uno striscione della pace, disposto sotto il palco e che accoglie diverse barchette di carta con stampata sopra la bandiera palestinese, ci sono i cittadini con bandiere della Cgil, della Rete degli Studenti e di alcuni gruppi politici come il Movimento 5 Stelle. I manifestanti chiedono “una Palestina libera e l’intervento concreto delle istituzioni e dell’Europa”.