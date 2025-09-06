Maria Elena Delia, "straordinario supporto a Global Sumud Flotilla"

"Abbiamo appena finito una riunione per la manifestazione di domani a Roma perché ci aspettiamo che assuma una dimensione nazionale". Lo dice all'Adnkronos la portavoce della delegazione italiana di Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, parlando della manifestazione che è stata organizzata domani, 7 settembre, a Roma a partire dalle ore 19:00. Il corteo partirà da piazza Vittorio e arriverà fino a Piramide, illuminando il tragitto con le fiaccole dei partecipanti.

C'è attesa per la partenza delle imbarcazioni, che salperanno per portare ai civili palestinesi di Gaza aiuti umanitari e beni di prima necessità. Delia racconta con orgoglio del supporto, definito da lei come "straordinario e solidale", che sta avendo l'operazione. Perché, secondo Delia, "le piazze si sono riempite di persone, anche appartenenti a posizioni trasversali, che si sono unite. Per tutto questo, speriamo ci sia moltissima gente a Roma, perché Gaza sta smuovendo di nuovo la volontà della società civile di riappropriarsi della politica e questa è una cosa molto bella".