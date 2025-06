La Procura di Napoli indaga sulla laurea in economia dell'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. L'apertura di un fascicolo d'inchiesta è stato anticipato oggi dai quotidiani 'Il Mattino' e 'La Repubblica'. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono falso, truffa e falsa attribuzione di valori altrui e Maria Rosaria Boccia risulta iscritta nel registro degli indagati. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito delle acquisizioni documentali nelle università Parthenope, Pegaso e Luiss Guido Carli. Gli accertamenti mirano a riscontrare quanto denunciato dalla stessa Pegaso in un esposto presentato all'ufficio inquirente partenopeo a seguito di una verifica interna.

Secondo quanto si apprende, la denuncia riguarda il plagio da parte dell'imprenditrice di Pompei di una tesi presentata da una studentessa della Luiss intitolata 'Il Sistema Sanitario Nazionale: luci e ombre di un'eccellenza italiana stretta dai vincoli della finanza pubblica'. All'atto dell'iscrizione alla Pegaso (nel 2020) la Boccia avrebbe inoltre presentato un'autocertificazione non firmata facendosi riconoscere alcuni esami precedentemente sostenuti alla Parthenope. L'autocertificazione sarebbe stata all'epoca acquisita dalla Pegaso senza alcuna verifica presso la Parthenope circa l'effettivo sostenimento degli esami.

Maria Rosaria Boccia si è laureata alla Pegaso in Economia e Management con il punteggio di 91/110. Gli accertamenti interni della Pegaso sono partiti dopo un servizio andato in onda il 9 settembre 2024 su 'Rete 4', in cui si sollevavano dubbi sull'autenticità della tesi di laurea della Boccia, il cui elaborato sarebbe stato messo a confronto utilizzando un software antiplagio con quello di una studentessa laureatasi nel 2019 alla Luiss.