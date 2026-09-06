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Musica techno e palloncini bianchi, l'ultimo saluto a Maria Spinelli: la 22enne italiana uccisa al rave in Svizzera

Tanti giovani fra amici e amiche indossavano una maglietta bianca con la sua foto. Al termine delle esequie il feretro è stato caricato su una carrozza, trainata da sei cavalli

Maria Spinelli - (Fotogramma/Ipa)
Maria Spinelli - (Fotogramma/Ipa)
06 settembre 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In centinaia a Città Sant’Angelo, nel Pescarese, hanno assistito alle esequie di Maria Spinelli, la giovane italiana di 22 anni uccisa nella sparatoria al rave party in Svizzera lo scorso 29 agosto. Ad accompagnare l'arrivo del feretro palloncini bianchi e musica techno, che la ragazza amava. Tanti giovani fra amici e amiche indossavano una maglietta bianca con la foto di Maria. Al termine delle esequie il feretro, cosparso di petali di rose bianche, è stato caricato su una carrozza trainata da sei cavalli.

Sindaco di Città Sant'Angelo: "Non meritava di morire così"

"Città Sant’Angelo oggi ha riabbracciato Maria e si è stretta attorno ai familiari con profondo doloro e commozione durante i funerali" dice all’Adnkronos il sindaco Matteo Perazzetti. "Siamo stati profondamente colpiti come comunità da questo tragico evento; una giovane di 22 anni non merita di perdere la vita così, specie chi come lei quella vita voleva morderla".

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