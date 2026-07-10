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Marito Roccella scomparso, ricerche senza sosta nel lago di Vico: in azione sommozzatori e mezzi speciali

Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra, disperso da sabato 27 giugno

Sommozzatori - (Ipa)
Sommozzatori - (Ipa)
10 luglio 2026 | 11.58
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Restano ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno nel lago di Vico. Le operazioni, che proseguono senza sosta da quasi due settimane, si svolgono in condizioni particolarmente complesse a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua già a pochi metri di profondità. I fondali particolarmente fangosi con depositi di alghe, infatti, rendono indispensabile l'utilizzo di moderne apparecchiature in grado di mappare l'area particolamente estesa. In campo, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna, ci sono mezzi speciali come sonar e robot in grado di andare in profondità e di individuare ogni elemento utile alle ricerche. Che, però, al momento si sono rivelate infruttuose.

Cavallari si era tuffato nel lago dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie. Un bagno rifrescante. Dall'acqua, però, non è più riemerso. A dare l'allarme è stata la stessa ministra, che sui social nei giorni scorsi ha ringraziato chi in queste ore drammatiche non le ha fatto mancare il proprio sostegno. "Un'ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie", ha scritto sulla sua pagina Fb, postando una foto che la ritrae con il marito.

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