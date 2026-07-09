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Marito Roccella scomparso, sommozzatori: "Area ricerche estesa, visibilità in acqua non arriva a un metro"

Il marito della ministra è disperso nel Lago di Vico dal 27 giugno

Le ricerche al lago di Vico - Ipa/Fotogramma
Le ricerche al lago di Vico - Ipa/Fotogramma
09 luglio 2026 | 16.45
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Continuano le ricerche del marito di Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico. "Le difficoltà nelle ricerche derivano dal fatto che l'area è molto estesa, il lago di Vico non è piccolo come si possa pensare, e la visibilità in acqua non arriva a un metro. Il fondale è limaccioso, molto soffice e tende a nascondere quanto vi si deposita. Ma le operazioni proseguono. Ci ha fermati un'oretta fa solo una tempesta improvvisa con un vento forte che avrebbe messo a rischio i sommozzatori già in immersione". Lo dice all'Adnkronos Luca Rosiello, dirigente dell'Area Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, relativamente alle ricerche in corso di Luigi Cavallari, l'84enne marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nel lago del Viterbese.

"Attualmente ci concentriamo laddove vengono individuati dei target", spiega, "dei punti, cioè, che emergono dalla ricerca strumentale e che possono essere maggiormente significativi e comunque compatibili con quello che si sta cercando. Anche questa mattina abbiamo lavorato, e riprenderemo appena le condizioni meteo torneranno a consentirlo, secondo una divisione dell'area tra noi, i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza. Per quanto ci riguarda, siamo 12 sommozzatori oltre agli operatori come i topografi per mappare la zona". (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
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lago di vico marito roccella marito roccella scomparso marito roccella ricerche
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