"Pochi mesi fa hanno detto che stavo morendo per una gravissima malattia. Lasciamoli sfogare, sono buffoni. Altrimenti gli diamo importanza e soddisfazione". Mauro Corona, ospite come di consueto di E' sempre Cartabianca, a Bianca Berlinguer risponde alle domande sulle informazioni e le news relative alla salute di Papa Francesco.

Il Pontefice è ricoverato da oltre 10 giorni al policlinico Gemelli, le sue condizioni - secondo l'ultimo bollettino - sono "critiche ma stazionarie". Corona si sofferma sulle news infondate che vengono diffuse sulle condizioni del Pontefice: "Chi le mette in giro è un buffone. Di me, tempo fa, è stato detto che stessi morendo di una gravissima malattia. Se diamo peso a queste persone gli diamo soddisfazione e importanza. La realtà arriverà da sola, si saprà quando il Papa guarisce. So che Papa Francesco è in mani eccezionali, è curato da medici bravissimi".