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Medicina, a Enrico Agabiti Rosei il premio alla carriera della Società europea dell'ipertensione

La consegna alla cerimonia d'apertura del meeting annuale dell'Esh 2026 a Danzica

Ipertensione - (© Alberto Cattaneo / Fotogramma, MILANO - 2007-05-16)
Ipertensione - (© Alberto Cattaneo / Fotogramma, MILANO - 2007-05-16)
29 maggio 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La European Society of Hypertension (Esh) ha conferito a Enrico Agabiti Rosei l''Alberto Zanchetti Life Achievement Award' con la seguente motivazione: "Per i grandi risultati ottenuti e il continuo impegno nella ricerca scientifica nel campo della ipertensione arteriosa". La consegna del premio è avvenuta ieri, durante la cerimonia d'apertura del meeting annuale dell'Esh 2026 che quest'anno si tiene a Danzica, in Polonia.

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Agabiti Rosei è professore emerito di Medicina interna dell'università di Brescia, dove ha diretto per molti anni la cattedra di Clinica medica. E' stato presidente della Società italiana della ipertensione arteriosa (Siia) e dell'Esh. Ha fatto parte del consiglio direttivo di numerose società scientifiche italiane e straniere. Ha trascorso periodi di studio e ricerca in qualificati centri della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche (è nel World's 2% Top Scientist). Attualmente è presidente di Fondazione Camillo Golgi per la ricerca biomedica.

"L'ipertensione arteriosa colpisce una larga parte della popolazione ed è tuttora una delle principali cause di elevata mortalità e morbilità cardiovascolare in tutto il mondo - afferma Agabiti Rosei - Infatti, circa 1 persona su 3 ne è affetta, ma purtroppo, nonostante il grande progresso nella diagnosi e terapia degli ultimi decenni, solo una minoranza di pazienti presenta valori pressori ben controllati dal trattamento. E' quindi necessario rafforzare la ricerca scientifica e migliorare l'implementazione pratica nella popolazione generale delle ampie conoscenze già acquisite. Esh è un fondamentale punto di riferimento per la ricerca e la sensibilizzazione su questi temi e quindi mi sento profondamente onorato per l'importante riconoscimento".

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medicina ipertensione società europea ipertensione premio enrico agabiti rosei
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