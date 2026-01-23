circle x black
Merano, morto esperto alpinista 29enne: è scivolato su un sentiero ghiacciato

Con lui c'era un amico che ha dato l'allarme

Elisoccorso alpino - Fotogramma
23 gennaio 2026 | 16.41
Redazione Adnkronos
Un esperto alpinista altoatesino di 29 anni è morto stamane dopo essere scivolato dal sentiero ghiacciato che lo stava conducendo alla parete di ghiaccio del Naiftal, nel comprensorio di Merano 2000, che era intenzionato a scalare con un amico. La caduta di una quarantina di metri nel burrone sottostante si è rivelata fatale per il giovane che l’amico ha tentato di raggiungere, dopo aver dato l’allarme.

Sul posto sono accorsi gli uomini della stazione di Merano del Soccorso alpino dell’Alto Adige, guardia di finanza e carabinieri e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sotto choc l’amico che era con lui e che ha assistito alla fatale caduta, assistito dagli psicologi esperti in emergenze.

