Meritocrazia Italia, domani e il 14 direzione nazionale a San Felice Circeo

"Meritocrazia Italia terrà in questo fine settimana la Direzione Nazionale presso il prestigioso Hotel Capo Circeo di San Felice Circeo, nelle giornate del 13 e 14 giugno. L’evento seminariale coinvolgerà la dirigenza Mi, registrando una ampia adesione di dirigenti e persone provenienti da diverse località italiane, e rappresenterà un momento saliente per la preparazione del prossimo Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia". Lo si legge in una nota di Meritocrazia Italia che precisa come "all’incontro parteciperanno anche esperti e sostenitori del Movimento. Alla libera discussione ed approfondimenti saranno affidate la scelta del tema congressuale e la definizione del programma del secondo semestre, che rifletteranno le linee dell’impegno politico finora messo in atto e i propositi di lavoro per il prossimo futuro. L’incontro costituirà, inoltre, il momento ideale per fare il punto sulle attività già svolte e sui risultati raggiunti fino a questo momento".

"Il confronto permetterà di imprimere la direzione futura dell’associazione, che punta sempre di più a traghettare la società civile nelle relazioni con il Governo e le forze parlamentari al fine di aprire focus improntati alla meritocrazia ed un’autentica equità sociale. Sarà quindi un’occasione per assestare una serie di iniziative per un concreto rinnovamento, in cui ogni contributo diventa essenziale, per creare un percorso partecipativo che unisca l’esperienza accumulata con la visione di un domani migliore. - conclude la nota - Meritocrazia Italia invita la cittadinanza a riappropriarsi della voglia di fare politica e di costruire un percorso di fatti ed idee che sostituisca il continuo (ed inutile) lamento di chi non ha tempo di essere parte del cambiamento. La sfida è affascinante perché l’obiettivo non è la candidatura o una elezione, ma il benessere culturale della Popolazione".