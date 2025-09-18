circle x black
Caldo anomalo fino a 34°, poi brusco cambio meteo con piogge e nubifragi: ecco la data

L'ultima settimana dell’estate sarà caratterizzata da massime fino a 34°C e sole splendente mentre da lunedì 22 settembre arriverà subito un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni

18 settembre 2025 | 08.49
Redazione Adnkronos
Dal caldo anomalo alla pioggia, dall’estate all’autunno: il 2025 vedrà un brusco passaggio stagionale, a dir poco puntuale e preciso. Lunedì 22 settembre alle 20:19 ci sarà l’Equinozio d’Autunno e inizierà subito una fase di maltempo. Ma prima avremo tanto sole e caldo estivo.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un’altalena meteo davvero singolare: l’ultima settimana dell’estate sarà caratterizzata da massime fino a 34°C e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d’autunno (quest’anno il 22 settembre), arriverà subito un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni.

Nel dettaglio, le prossime ore vedranno locali velature attardarsi a tratti sul nostro Paese poi l’alta pressione nordafricana porterà condizioni soleggiate ovunque. Le massime saliranno entro venerdì fino a 34°C diffusi in Sicilia, 33°C a Firenze e Terni, 32°C a Benevento, Caserta, Lucca, Napoli, Oristano, Pistoia e Prato. A 31°C troveremo Roma, ma anche Sondrio e Trento!

Il picco del caldo settembrino sarà raggiunto nel weekend con un’anomalia (uno scarto rispetto alla media del periodo) di circa 8°C. Tutta l’Europa centro-occidentale sarà un “forno settembrino” con addirittura 12°C in più del “normale” tra Austria e Repubblica Ceca. Il picco del caldo italiano nel weekend sarà caratterizzato da 34 gradi diffusi tra Toscana ed Umbria (!), 33°C in Campania, Sicilia, Sardegna poi troveremo diffusi valori intorno ai 30°C ed oltre anche in Pianura Padana e in Trentino Alto Adige (!): non è normale, in questo periodo dell’anno dovremmo avere massime di 24°C al Nord, 26°C al Centro e 28-29°C al meridione e Isole Maggiori.

Sarà dunque una “fiammata settembrina di 4 giorni”: da lunedì tutto cambierà, puntuale con l’Equinozio arriverà una perturbazione dalla Spagna, dalla Francia e dalla Svizzera. Dal pomeriggio di lunedì non sono esclusi forti fenomeni al Nord-Ovest, anche nubifragi, poi tra martedì e giovedì i rovesci e i temporali colpiranno a macchia di leopardo gran parte del nostro Paese con un calo delle temperature anche di 10°C.

Non esistono più le mezze stagioni, il passaggio tra l’Estate e l’Autunno sarà decisamente brusco.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo.

Venerdì 19. Al Nord: sole prevalente, caldo gradevole. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo.

Sabato 20. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo.

TENDENZA: ultime ore dell’anticiclone con tanto sole e clima estivo; peggiora fortemente da lunedì 22 ad iniziare dal Nord e dal centro tirrenico.

