Perturbazioni atlantiche tipiche di maggio. Sarà più fresco al Nord, scirocco al Sud

Maltempo sull'Italia con l'arrivo di perturbazioni atlantiche tipiche di maggio. E non mancheranno i temporali. Ci attende dunque una fase dinamica e complessa, caratterizzata da un flusso instabile dove si scontreranno masse d'aria di origine diametralmente opposta.

Senza l'irraggiamento solare, oscurato da piogge e nubi compatte, i termometri faranno fatica a salire. In città come Genova, Milano o Torino, le massime potrebbero restare inchiodate sotto i 17-19°C, creando un paradosso termico in cui il cuore della primavera risulta più cupo e fresco rispetto all'inizio della stagione sottolinea iLMeteo.it.

Le giornate più perturbate al momento saranno domani martedì 5 e mercoledì 6 maggio. Mentre il Nord indosserà nuovamente la giacca, il Meridione vivrà una realtà opposta. Il richiamo dei venti di Scirocco, attivati dalla bassa pressione, trasporterà aria calda direttamente dal deserto. In Sicilia, Calabria e Puglia le temperature subiranno un’impennata repentina, con valori che potrebbero superare anche i 28-29°C nella seconda metà di settimana.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 4 maggio - Al Nord: qualche pioggia sulle Alpi occidentali, peggiorerà in serata su tutto il Nordovest Al Centro: nubi in aumento, piovaschi in Toscana entro sera. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso, ma peggiora in Sardegna.

Martedì 5 maggio - Al Nord: piogge diffuse. Al Centro: pioggia sui settori tirrenici, forte in Toscana. Al Sud: molte nubi, poche piogge.

Mercoledì 6 maggio - Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali alternati a schiarite. Al Centro: instabile con rovesci sparsi. Al Sud: nuvoloso ma mite.

Tendenza: leggero miglioramento tra giovedì e venerdì. Domenica potrebbe arrivare un’altra perturbazione.