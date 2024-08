Il caldo non molla la presa sull'Italia e torna una nuova ondata di temperature da incubo con massime fino a 37°C a Roma e non solo. Gli esperti segnalano infatti il ritorno dell’alta pressione per il weekend, inizialmente con leggeri influssi oceanici e disturbata anche da correnti umide orientali nei bassi strati al Nord, poi sempre più forte ed africana. Queste le previsioni meteo per oggi, 22 agosto, e per i prossimi giorni.

'Febbre' a 37°C sull'Italia, cosa dice l'esperto

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma quindi che dal weekend potremo tornare ad avere la ‘febbre’ con 37°C a Roma, Benevento, Caserta, Foggia, Siracusa e Taranto, e con picchi oltre 38°C in Sardegna.

La città che si scalderà per prima sarà Firenze, fino a 36°C nelle prossime ore, quando anche Napoli e Genova toccheranno i 33-34°C.

Questa giornata del giovedì 22 agosto sarà però un po’ più nuvolosa al Nord per una ritornante umida da est, con qualche piovasco in spostamento dal Veneto verso Lombardia e infine Piemonte: in serata si prevedono locali rovesci specie sul Piemonte, in giornata a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane.

Sul resto del Paese avremo dei temporali di calore (pomeridiani) sugli Appennini e in Sicilia, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti (non escluso un acquazzone a Roma). Un giovedì a tratti ancora un po’ instabile, ma in prevalenza caldo e soleggiato.

Da venerdì l’alta pressione diventerà a matrice prevalente africana: ecco che le temperature saliranno ulteriormente fino a valori da febbre umana, anche se non mancheranno ancora dei rovesci di calore su Appennini centro-meridionali e Sicilia; localmente qualche acquazzone potrebbe raggiungere anche il versante tirrenico fin sulle coste nelle ore più calde della giornata, ma si tratterà di qualche fenomeno isolato. In prevalenza sarà Estate.

Anche il weekend vedrà prevalenza di sole e caldo. Ad essere precisi, i modelli al momento prevedono nel pomeriggio ancora qualche temporale di calore, in particolare su tutto l’Appennino centro-meridionale.

Caldo africano e temporali di calore, un connubio che abbiamo visto tante volte in questa afosissima Estate 2024.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 22: al Nord: nubi sparse, caldo, a tratti instabile sulle Alpi con temporali irregolari. Al Centro: a tratti instabile sul Lazio con isolati temporali, più sole altrove. Al Sud: soleggiato e caldo, rovesci pomeridiani in Sicilia e sui rilievi.

Venerdì 23: al Nord: soleggiato e caldo salvo rovesci sui monti. Al Centro: isolati rovesci pomeridiani sull’Appennino, sole e caldo altrove. Al Sud: rovesci pomeridiani su Appennino e Sicilia, soleggiato e caldo.

Sabato 24: al Nord: soleggiato e caldo, ma con qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo, qualche rovescio a ridosso dei rilievi.

Tendenza: bel tempo fino a lunedì poi perturbazione in avvicinamento con temporali frequenti.