Ancora maltempo oggi domenica novembre sull'Italia con un ciclone presente sul mar Tirreno che continua a mantenere piuttosto instabili le condizioni meteo su parte del Paese. Ma dalla prossima settimana però ci attende un drastico cambiamento.

Il maltempo a tratti intenso, è previsto per oggi su parte dei settori adriatici e sulle regioni del Sud dove nelle prossime ore sono previste ulteriori piogge anche a carattere temporalesco. Le precipitazioni colpiranno in particolare Sardegna, Sicilia (qui anche con veri e propri nubifragi), Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Locali piovaschi interesseranno ancora Marche, Abruzzo e basso Lazio sottolinea iLMeteo.it.

Discorso completamente diverso invece al Nord e sulle altre regioni del Centro dove continueremo a vivere una fase decisamente più tranquilla e anche soleggiata.

Dopo le ultime piogge attese nel corso di domani, lunedì 10 novembre al Sud, le condizioni meteo sono previste in netto miglioramento, grazie all'avanzata di un vasto campo di alta pressione, supportato da masse d'aria di origine subtropicale. Ecco servita l’estate di San Martino. Per buona parte della settimana spazio dunque a un’estrema stabilità atmosferica. Al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori oltre al tanto sole ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature, con valori fino a 22/24°C in Sicilia e Sardegna. Al Nord invece, soprattutto in pianura, dovremo fare i conti con l'altra faccia della medaglia degli anticicloni autunnali e invernali, ovvero con la formazione di foschie e nebbie anche compatte, destinate a formarsi specie dopo il tramonto e al primo mattino (su questi settori farà piuttosto freddo specie durante le ore notturne).

Nel dettaglio



Oggi, domenica 9 novembre - Al Nord: sereno, locali nebbie sulle basse pianure. Al Centro: piogge su molte regioni; più sole in Toscana e Umbria. Al Sud: maltempo con piogge.

Domani, lunedì 10 novembre - Al Nord: sereno, nebbie o nubi basse in pianura. Al Centro: tempo stabile, spesso soleggiato. Al Sud: residuo maltempo sul basso Tirreno.

Martedì 11 novembre - Al Nord: soleggiato, locali nebbie su basse pianure. Al Centro: prevalenza di sole e nubi. Al Sud: soleggiato, venti deboli dai quadranti settentrionali.

Tendenza: arriva l’alta pressione con l’estate di San Martino