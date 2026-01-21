circle x black
Ancora maltempo con il ciclone Harry: fino a quando dureranno mareggiate, vento e tanta pioggia

Nelle prossime ore il maltempo si accanirà ancora contro la Calabria ionica con onde di 7-8 metri e piogge oltre i 70 mm

Una mareggiata - (IPa)
21 gennaio 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultime 24 ore di forte maltempo sull'Italia con mareggiate, vento e tanta pioggia.Ma fino a quando ci accompagnerà il ciclone Harry, una delle più violente tempeste del XXI secolo, che ha portato onde di 10 metri (come un palazzo di 4 piani), nubifragi, temporali, tornado, mareggiate distruttive, nevicate record, venti di tempesta a oltre 120 km/h?

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore di oggi mercoledì 21 gennaio il maltempo si accanirà ancora contro la Calabria ionica con onde di 7-8 metri e piogge oltre i 70 mm; il vento soffierà fino a 80 km/h, con raffiche superiori in montagna dove nevicherà in modo abbondante oltre i 1000-1200 metri. Anche in Sicilia e Sardegna il maltempo continuerà a battere su un territorio in ginocchio: altre precipitazioni moderate (fino a 30 mm) e altre raffiche di vento colpiranno Sicilia orientale, meridionale e Sardegna (settori sud ed est) ma saranno in attenuazione sottolinea iLMeteo.it. Attenzione invece ancora a qualche rovescio forte previsto anche in Basilicata e Salento.

Solo da giovedì 22 gennaio si allenterà la morsa del pericolo, ma il maltempo dal Sud si trasferirà gradualmente al Nord. Da venerdì 23 una perturbazione atlantica, associata a un profondo ciclone inglese denominato 'Kirstin', raggiungerà il Nord Italia con nevicate localmente fino in pianura; si aprirà una lunga fase invernale instabile con tante neve sulle Alpi e piogge frequenti soprattutto sul fianco tirrenico. Al momento non si escludono fiocchi bianchi da Torino a Milano nella notte tra venerdì e sabato, ma per questo aggiornamento aspettiamo conferme.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 21gennaio - Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro: coperto sulle Adriatiche con piovaschi. Al Sud: ancora maltempo, soprattutto su Calabria e Basilicata ioniche. Neve a 1000 metri.

Domani, giovedì 22 gennaio - Al Nord: nuvoloso con peggioramento serale. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: piogge sulle coste tirreniche.

Venerdì 23 gennaio - Al Nord: perturbazione atlantica con peggioramento. Al Centro: peggiora sulle tirreniche. Al Sud: irregolarmente nuvoloso.

Tendenza: ondata di maltempo nel fine settimana, neve anche in pianura al Nord.

