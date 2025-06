Italia divisa in due tra i primi forti temporali al Nord e caldo anomalo al Centro-Sud. Oggi, domenica 15 giugno, è stata raggiunta la fase clou di questa ondata di caldo con valori termici di circa 7-8°C superiori alle medie climatiche attese solitamente a metà giugno. Ma, come spesso capita, dopo una fiammata rovente il rischio ora è quello degli eventi meteo estremi.

Previsioni meteo oggi e domani

Il vasto anticiclone africano, supportato da masse d’aria di origine subtropicale (in arrivo dalle zone interne di Marocco e Algeria), continuerà a fare la voce grossa soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori con tanto sole e temperature molto elevate. Sono previste punte massime fin verso i 36-37°C in Toscana, Lazio e Umbria con picchi oltre i 40°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampi spazi soleggiati e temperature bollenti inizialmente anche al Nord sottolinea iLMeteo.it.

Ma dal caldo estremo si passerà alla grandine nel giro di poche ore. Un ciclone presente tra le Isole Britanniche e la Scandinavia invierà infatti nella seconda parte di domenica un nucleo di aria più fredda e instabile in quota che raggiungerà l'Italia destabilizzando non poco l'atmosfera e portando temporali anche molto violenti. Lo scontro tra masse d’aria diverse (il caldo umido preesistente portato dall’anticiclone africano da una parte e l’ingresso improvviso di correnti più fresche e instabili dall’altra) favorirà l'innesco di temibili supercelle temporalesche e provocherà fortissimi raffiche di vento oltre che a chicchi di grandine fino a 2-3 cm di diametro.

Il fronte temporalesco colpirà dapprima le Alpi occidentali, per poi investire le pianure di Piemonte e Lombardia con serio rischio di grandinate; nel corso della notte sono attesi degli acquazzoni anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questo nucleo instabile si sposterà poi in avvio delle prossima settimana verso le regioni del Centro Sud; in questa fase è prevista anche una diminuzione delle temperature che si riporteranno su valori più consoni al periodo dopo la rovente ondata di caldo.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 15 giugno - Al Nord: caldo intenso e tanto sole; temporali sulle Alpi. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: caldo diffuso, soleggiato.

Domani, lunedì 16 giugno - Al Nord: temporali violenti al Nordest, a seguire calo termico. Al Centro: temporali sui rilievi, sole e caldo altrove. Al Sud: qualche rovescio sui monti.

Martedì 17 giugno - Al Nord: sole. Al Centro: forti temporali, calo termico. Al Sud: piogge su Campania, sole altrove.

TENDENZA: ultimi temporali, anche forti, al Centro Sud. Poi torna l’alta pressione