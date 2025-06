Sole, caldo ma anche temporali sull'Italia a pochi giorni dall'inizio dell'estate. Sabato 21 giugno infatti alle 4.41 inizierà la nuova stagione con un appuntamento astronomico affascinante, il solstizio: il sole si fermerà nel punto più alto sopra l’Equatore, per poi abbassarsi lentamente nei giorni successivi. Durante il solstizio d’estate, nel nostro emisfero terrestre, vivremo il giorno più lungo dell’anno con circa 15 ore e 15 minuti di luce: tutta questa luce e tutto questo sole favoriranno un aumento delle temperature durante i prossimi giorni, ma il picco di caldo europeo non sarà sul Mediterraneo.

Proprio in concomitanza con il solstizio d’estate, il caldo africano si spingerà più a ovest, in modo anomalo, verso Francia e soprattutto Inghilterra: proprio a Stonehenge, laddove Il sole finisce per nascondersi tra le pietre perfettamente allineate seguendo un percorso tracciato più di 4500 anni fa, si verificherà un’anomalia termica di +12°C, con un caldo eccezionale per il mese di giugno sottolinea iLMeteo.it.

Meteo weekend

Ci sarà dunque una fiammata africana verso l’Europa occidentale che arriverà sull’Italia solo dalla prossima settimana. In questo weekend, le temperature saliranno nel nostro Paese fino a circa 31-33°C, con picchi più alti in Toscana e sul versante ligure e tirrenico; ma attenzione, continueremo ad avere dei temporali anche nei prossimi giorni. E’ previsto maltempo in Sicilia con altri acquazzoni, attesi a macchia di leopardo anche sul Lazio e sul Sud peninsulare; venerdì troveremo ancora dei temporali in Sicilia e alcuni rovesci di calore sulle Alpi mentre nel weekend, che segna l'inizio dell’estate, avremo una novità.

Dal pomeriggio del primo giorno d’estate sono previsti temporali al Nord-ovest, specie in Piemonte, in successiva discesa serale verso il settore ligure, in particolare tra il Levante e la Toscana. Nella notte, poi, questi temporali estivi si sposteranno verso il Lazio e le coste tirreniche centrali in generale. Avremo dunque una novità lampeggiante, con tuoni e fulmini serali-notturni.

Domenica, dal mattino, dovrebbe tornare tutto più tranquillo con prevalenza di sole e cieli azzurri. Ma attenzione, da lunedì una nuova fiammata è attesa sull’Italia: da Stonehenge la massa d’aria calda africana piegherà nuovamente verso sud inglobando il nostro Paese sotto la canicola subtropicale.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 19 giugno: Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: soleggiato, temporali sul Lazio. Al Sud: temporali forti in Sicilia e sui rilievi.

Domani, venerdì 20 giugno: Al Nord: sole e caldo ancora in aumento; temporali sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: temporali in Sicilia e sui rilievi.

Sabato 21 giugno: Al Nord: temporali al Nord-Ovest dal pomeriggio. Al Centro: soleggiato, molto caldo; temporali in serata sulle regioni tirreniche. Al Sud: soleggiato.

TENDENZA: domenica serena, prossima settimana con caldo africano in intensificazione.