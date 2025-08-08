circle x black
Trump: "Presto incontro con Putin, abbiamo chance per pace"

Il presidente degli Stati Uniti: "Senza il mio intervento avremmo avuto una guerra mondiale"

Donald Trump
08 agosto 2025 | 22.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Incontrerò molto presto il presidente Putin. Il luogo sarà l'Italia? Più tardi annunceremo la sede. E' molto popolare per una serie di motivi". Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, risponde così alle domande sull'incontro che avrà a breve con il presidente russo Vladimir Putin per favorire la conclusione della guerra in Ucraina.

"Molto presto incontrerò il presidente Putin, lo avrei fatto ancora più rapidamente ma ci sono questioni di sicurezza da gestire. Lui vorrebbe l'incontro il più presto possibile, come me del resto. Lo annunceremo molto presto, come la sede", ripete Trump a margine della firma dell'accordo tra il presidente azero Ilham Aliyev e del premier armeno Nikol Pashinyan.

"E' l'ultima chance per la Russia? Quando le armi vengono usate, diventa difficile fermarsi. Questa guerra non avrebbe mai dovuto iniziare, credo che Putin e Zelensky vogliano la pace. Zelensky deve essere pronto a firmare qualcosa. Ci sono territori per cui si combatte da 3 anni e mezzo, stiamo cercando di ottenere qualcosa indietro. E' tutto molto complicato, ci sarà qualche 'scambio', ma ne parleremo", dice glissando sulle domande relative all'ipotesi di cessione di territori da parte di Kiev. "Il mio istinto mi dice che abbiamo una chance, abbiamo una possibilità", di porre fine alla guerra. "Io voglio salvare le vite di russi e ucraini. Questa guerra sarebbe diventata un conflitto mondiale se noi non fossimo intervenuti: io l'ho fermata, ora rimane la questione dell'accordo da siglare e potrebbe arrivare presto. Quando sono entrato in scena la situazione era pessima".

donald trump vladimir putin incontro trump putin
