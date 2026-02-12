circle x black
Trump avverte ancora l'Iran: "Accordo o conseguenze saranno traumatiche"

Il presidente Usa detta i tempi. Il premier israeliano Netanyahu dopo l'incontro con il tycoon: "Possibile buon accordo ma includa missili e proxy"

Donald Trump - Afp
12 febbraio 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
L'Iran "deve fare un accordo" sul suo programma nucleare, altrimenti per loro le conseguenze saranno "molto traumatiche". Questo l'ennesimo monito dal presidente americano Donald Trump, che ha quindi aggiunto di sperare di raggiungere un accordo con Teheran entro il mese prossimo.

Netanyahu: "Possibile buon accordo ma includa missili e proxy"

All'indomani dell'incontro con il presidente americano, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato intanto che "potrebbe essere possibile raggiungere un buon accordo" con l'Iran, ma ha ribadito che qualsiasi intesa dovrà includere limitazioni al programma di missili balistici e alla rete di milizie filo-Teheran nella regione.

Trump "ritiene che gli iraniani ora capiscano con chi hanno a che fare. Credo che le condizioni che sta ponendo, unite alla loro consapevolezza di aver commesso un errore l'ultima volta non raggiungendo un accordo, potrebbero portarli ad accettare termini che consentirebbero di raggiungere un buon accordo", ha detto Netanyahu prima di lasciare Washington, secondo quanto riferito su X dal giornalista di Axios, Barak Ravid.

"Voglio dirlo chiaramente: non nascondo il mio generale scetticismo sulla possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran. Tuttavia, ho chiarito che, se si raggiunge un accordo, questo deve includere le componenti che sono importanti per noi, per lo Stato di Israele e, a mio avviso, per l'intera comunità internazionale: non solo la questione nucleare, ma anche i missili balistici ed i proxy regionali dell'Iran", ha aggiunto Netanyahu.

Netanyahu avrebbe intanto convocato una riunione con alti funzionari della sicurezza al suo ritorno dagli Usa, hanno riferito fonti citate da Canale 12, precisando che alla riunione parteciperanno, tra gli altri, il capo di Stato maggiore, il capo del Mossad e il comandante dell'Aeronautica.

