Torna l’anticiclone africano con picchi di 40 gradi. E' in arrivo dunque sull'Italia una nuova ondata di caldo africano - con temperature in forte aumento da metà settimana - che sancisce la fine della fase gradevole iniziata tra il 25 e il 26 luglio.

Previsioni meteo oggi e domani

Nelle prossime ore di oggi, martedì 5 agosto,vivremo ancora qualche momento di instabilità all’estremo Sud con locali rovesci tra Puglia, Basilicata e soprattutto Calabria. In seguito, tutto il Paese sarà avvolto da un campo di alta pressione e il tempo sarà splendido, soleggiato e ancora non particolarmente caldo o afoso sottolinea iLMeteo.it. Domani, mercoledì 6 agosto, le temperature saliranno in Toscana, dove le massime supereranno di poco i 35°C, mentre Roma si dovrebbe fermare a 34. Questo sarà il punto di inizio di un’escalation termica che porterà un primo picco per San Lorenzo, domenica 10 agosto.

Quando arriva l'anticiclone africano: il picco

Giovedì 7 agosto infatti le temperature saliranno già fino a 36-37°C nel foggiano e nelle zone interne dell’Umbria, mentre Modena, Bologna e Ferrara si scalderanno fino a 34-35°C. Inizialmente farà più caldo al Centro che al Sud (Puglia esclusa). Venerdì 8 sarà la prima giornata di caldo africano per tutti: al Nord si prevedono 37°C a Ferrara e Reggio Emilia (con elevato tasso di umidità e quindi condizioni estremamente afose), 36°C sul resto dell’Emilia Romagna e anche a Mantova; al Centro, Terni raggiungerà 38°C, Firenze e Frosinone 36-37°C; anche il Sud toccherà valori da febbre umana con 37°C a Benevento, Foggia, Taranto, Caserta e Caltanissetta.

Ma il picco arriverà nel weekend del martirio di San Lorenzo: con temperature quasi doppie rispetto a quelle registrate lo scorso fine settimana con Terni 40°C, Benevento 39°C, Roma, Firenze, Ferrara, Frosinone e Mantova 38°C.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 5 agosto - Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: sereno e temperature in aumento. Al Sud: migliora con ampi spazi soleggiati salvo locali rovesci specie in Calabria, temperature in aumento.

Domani, mercoledì 6 agosto - Al Nord: sole e caldo in aumento; qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro: sereno con caldo in deciso aumento. Al Sud: sereno o poco nuvoloso e caldo.

Giovedì 7 agosto - Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: sole e caldo in deciso aumento.

TENDENZA: anticiclone africano in rimonta su tutta l’Italia con massime fino a 40°C.