L’anticiclone africano ‘Pluto’ porterà un caldo record entro domenica. In alcune città italiane farà più caldo che nel Nordafrica. Confermate dunque le temperature eccezionali attese entro il weekend con Milano e Roma che raggiungeranno i 39 gradi e Firenze, Ferrara e Terni i 40°C. Ovviamente sono temperature all’ombra, al sole il rischio colpo di calore sarà elevato dopo pochi minuti.

Queste temperature massime potrebbero superare record storici registrati addirittura nella famosa ondata di calore del 2003. Per notti tropicali si intendono le notti appiccicose e afose con temperature minime superiori ai 20°C: pensate, entro domenica potremo sfiorare in Pianura Padana minime di 30°C raggiungendo il valore soglia delle ‘notti supertropicali’ sottolinea iLMeteo.it.

In sintesi, in Italia, avremo minime diffuse sui 25°C e massime di 40°C sia al Sud ma, in modo eccezionale, anche al Centro-Nord: Milano sarà strabiliante con una coppia di valori minima/massima di 27°C/39°C. In Africa, sono previste coppie di temperature di 20/34°C ad Algeri e Tunisi, 19/39°C a Il Cairo mentre a Marrakesh si starà peggio (ma non di notte) con una minima di 23° e una massima di 44°. In altre parole, farà più caldo in Italia che nel Nordafrica. E il caldo di Pluto ci accompagnerà per almeno 10 giorni, con un primo picco giovedì 26, un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno e un probabile leggero calo delle temperature dopo mercoledì 2 luglio.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 25 giugno - Al Nord: sole e caldo intenso fino a 38°C. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo intenso.

Domani, giovedì 26 giugno: Al Nord: sole e caldo a 39-40°C, ma temporali violenti dalle Alpi verso alcune zone di pianura. Al Centro: sole e caldo intenso. Al Sud: sole e caldo intenso.

Venerdì 27 giugno - Al Nord: sole e caldo a 39-40°C. Al Centro: sole e caldo a 39-40°C. Al Sud: sole e caldo intenso.

TENDENZA: caldo ad oltranza, eccezionale picco domenica 29 giugno con 40°C diffusi.