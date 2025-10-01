Se fosse stato inverno, la neve sarebbe arrivata sulle spiagge adriatiche

Maltempo fuori stagione: Italia colpita dal freddo russo a ottobre con condizioni quasi invernali. Se fosse stato inverno, la neve sarebbe arrivata sulle spiagge adriatiche. Le temperature scenderanno fino a 10-12°C sotto la media del periodo: avremo minime intorno ai 4°C e massime sui 13-14°C nelle zone più fredde.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore di oggi, mercoledì 1 ottobre, il nucleo russo causerà forti temporali sul Nord-est e localmente fino alla Lombardia, con possibili grandinate, poi scenderà verso le regioni centrali adriatiche dove colpirà in modo più intenso e diffuso: si prevede una rapida, ma forte, fase di maltempo specie tra Marche, Abruzzo e Molise. Non si escludono raffiche intense lungo le coste, temporali abbondanti e persino una spolverata di neve sull’Appennino Centrale sopra i 1500 metri sottolinea iLMeteo.it. Sarà insomma una giornata di ottobre travestita da novembre.

Il freddo sarà acuito dai venti forti di Bora e Grecale che soffieranno soprattutto sul fianco orientale: va detto, infatti, che al Nord-ovest e sulla fascia tirrenica non avvertiremo la bordata russa come sul fianco adriatico e al Sud. Domani, giovedì 2 ottobre, avremo meno fenomeni ma più freddo al mattino, ancora tanto vento con rovesci soprattutto sul settore adriatico e tra Sicilia e Calabria.

Meteo weekend

Da venerdì 3 ottobre, con una graduale attenuazione del vento, attenzione alle gelate tra montagna e alta collina e alle minime sui 4°C anche in pianura al Centro-Nord; sia venerdì sia sabato avremo risvegli molto frizzanti, ovviamente da piumino e da coperte di lana. Da sabato pomeriggio il passaggio russo sarà un ricordo, correnti atlantiche torneranno ad investire il nostro Paese con il loro alito più mite: si prevede un ritorno alla normalità autunnale nel weekend con l’arrivo anche di qualche pioggia tra il Nord e il Centro versante tirrenico.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 1 ottobre - Al Nord: molte nubi, vento di Bora, piogge sparse. Al Centro: temporali su adriatiche e Lazio; fiocchi di neve sull’Appennino; ventoso. Al Sud: rovesci e temporali in arrivo.

Domani, giovedì 2 ottobre - Al Nord: bel tempo, ma più freddo, specie al mattino. Al Centro: rovesci irregolari sulle adriatiche; ventoso e freddo per il periodo. Al Sud: rovesci e temporali sparsi, ventoso e freddo per il periodo.

Venerdì 3 ottobre - Al Nord: bel tempo, ma più freddo. Al Centro: soleggiato; ventoso e freddo per il periodo. Al Sud: rovesci residui, ventoso e freddo per il periodo.

TENDENZA: veloci piogge nel weekend.