Sta per iniziare agosto ma sembra quasi di essere a ottobre con temperature massime in calo sotto i 25°C al Nord, acquazzoni e nubi in transito. Oggi, giovedì 31 agosto, l’anticiclone delle Azzorre sarà fronteggiato da un ciclone centrato sulla Danimarca: in questa dura lotta, l’Italia vedrà un peggioramento sulle regioni del Centro-Nord. Milano, Bologna e Venezia vedranno scendere le temperature fino a 23-24 gradi di massima, altre località addirittura piombare sotto i 22.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore temporali sparsi raggiungeranno dunque le Alpi. Poi, dal pomeriggio di domani venerdì 1 agosto, ecco che il tempo peggiorerà su tutte le zone prealpine, localmente sulla Liguria di Levante ma anche in Pianura Padana, specie sul settore orientale a nord del fiume Po. Su queste zone si registreranno frequenti acquazzoni alternati a momenti di sole in un contesto via via più fresco. Al Centro-Sud invece domineranno condizioni di tempo piacevole, soleggiato e non troppo caldo sottolinea iLMeteo.it.

Previsioni per il weekend

Sabato 2 agosto la perturbazione danese attraverserà tutto il Nord Italia e parte del Centro, in un contesto estremamente dinamico: il primo sabato di agosto vedrà piovere, a macchia di leopardo, quasi ovunque al settentrione, localmente tra Toscana e Marche, mentre al Sud il tempo sarà in prevalenza buono. Domenica 3 agosto il tempo migliorerà al Nord-ovest ma, purtroppo, avremo ancora gli ombrelli aperti tra basso Veneto ed Emilia Romagna con rovesci anche intensi. Il meteo peggiorerà pure tra Toscana e Medio Adriatico. Anche Rimini e Ancona scenderanno verso i 25 gradi di massima

Da lunedì nuovo cambio, via a un nuovo ribaltone: è prevista la vittoria dell’anticiclone delle Azzorre sul ciclone danese, con tempo che tornerà gradualmente asciutto ovunque, con sole e temperature in sensibile aumento: ma niente paura, almeno fino a metà della prossima settimana, il meteo regalerà giornate non calde anzi da amarcord dei primi momenti autunnali di ottobre.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 31 luglio - Al Nord: sole, occasionali temporali pomeridiani sui rilievi. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole.

Domani, venerdì 1 agosto - Al Nord: peggiora dalle Alpi centro orientali verso le pianure. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole.

Sabato 2 agosto - Al Nord: rovesci sparsi e calo termico. Al Centro: sole, salvo rovesci tra Alta Toscana e Marche. Al Sud: sole e clima piacevole

TENDENZA: domenica con piogge tra Nord-Est e Centro, temperature sottomedia da Nord a Sud.