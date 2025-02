Migliora il tempo sull'Italia, soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro, dove il clima diventa più tranquillo e fresco, con notti più frizzanti. Tuttavia, il Sud continua a risentire degli effetti di un vortice ciclonico, che si sposterà verso la Grecia e continuerà a influenzare parzialmente il tempo anche all'inizio della settimana appena iniziata.

Oggi le regioni meridionali vedranno una maggiore copertura nuvolosa, con qualche possibilità di pioggia debole, soprattutto sull'area ionica. Al Nord ci saranno solo passaggi nuvolosi dovuti a venti freddi dai quadranti nord-orientali. In generale, l'alta pressione garantirà stabilità e un buon soleggiamento in gran parte del Paese si legge su iLMeteo.it. Nei giorni successivi, l'alta pressione si rafforzerà ulteriormente, portando un richiamo di correnti più miti e umide dal Nord Africa. Questo farà salire le temperature, ma al contempo l'umidità aumenterà, favorendo la formazione di nubi sparse. In particolare, la Sicilia, l'area tirrenica e il Nordovest potrebbero essere interessati da brevi piovaschi. Al Nord torneranno anche alcune nebbie, che si intensificheranno nelle ore più fredde, specialmente sulla pianura padana e nelle vallate interne del Centro.

Oggi, lunedì 17 febbraio - Al Nord: poco nuvoloso; gelate al mattino. Al Centro: nuvoloso, specie sulle

tirreniche. Al Sud: piovaschi irregolari sulle Ioniche e in Puglia.

Domani, martedì 18 febbraio: Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: più nubi sul versante adriatico. Al Sud: molto nuvoloso, qualche piovasco su Calabria e Sicilia.

Mercoledì 19 febbraio - Al Nord: più nubi al Nordovest, soleggiato al Nordest. Al Centro: piovaschi sulla Toscana, più sole altrove. Al Sud: piogge deboli su Sicilia e Calabria.

Tendenza: prosegue il dominio dell'alta pressione.