Ma prima del forte peggioramento previsto per giovedì e venerdì, è confermata una breve tregua meteorologica

La quiete prima della tempesta... è in arrivo sull'Italia un doppio attacco ciclonico. Ma prima del forte peggioramento previsto per domani, giovedì 15 maggio, e per venerdì 16, è confermata una breve tregua meteorologica.

Previsioni meteo da domani e venerdì

Il primo ciclone risalirà dall’Algeria e dalla Tunisia verso le Isole maggiori, la Calabria e la fascia ionica portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di giovedì. Nello stesso momento, il secondo ciclone si metterà in moto, nel suo lungo viaggio, dalle Repubbliche Baltiche verso i Balcani: arriverà venerdì sul Mare Adriatico. Questo duplice attacco causerà, già al mattino di giovedì, piogge torrenziali su Sardegna, Sicilia e Calabria poi, dal pomeriggio, migliorerà in Sardegna e peggiorerà su Metaponto e Salento; nel contempo, avremo in serata i primi rovesci causati dal secondo ciclone, quello ‘baltico’, che colpirà il Triveneto sottolinea iLMeteo.it.

Venerdì ci sarà la ‘fusione’ di questi due cicloni, o meglio lo scontro di due masse d’aria completamente opposte, diversissime: aria polare continentale si scontrerà con aria di origine subtropicale, calda e molto umida. Più differenti sono le masse d’aria che si incontrano, più forte è il maltempo. Ecco che venerdì sono previsti nubifragi sul Medio Adriatico al mattino e al Sud per tutto il giorno; nelle prime ore della giornata alcuni temporali intensi potrebbero colpire anche il Nord-est.

Cosa succede nel weekend

Il duplice attacco ciclonico tunisino-baltico lascerà, per fortuna, velocemente la scena italiana portandosi nel weekend su Grecia e Turchia: sul nostro Paese tornerà un bel sole, anche più caldo, disturbato al più da qualche isolato e locale rovescio pomeridiano a ridosso delle montagne.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 14 maggio - Al Nord: più soleggiato. Al Centro: isolati rovesci pomeridiani sui monti, peggiora in Sardegna. Al Sud: generalmente soleggiato.

Domani, giovedì 15 maggio - Al Nord: soleggiato, peggiora entro sera sul Triveneto. Al Centro: temporali sui monti tra Lazio e Abruzzo. Al Sud: ciclone dalla Tunisia con maltempo a partire dalla Sicilia.

Venerdì 16 maggio - Al Nord: migliora. Al Centro: forte maltempo sulle adriatiche. Al Sud: forte maltempo.

TENDENZA: weekend in miglioramento, più soleggiato e caldo.