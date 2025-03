Settimana all’insegna della variabilità con temperature in media o leggermente sotto i valori tipici del periodo. Secondo le ultime previsioni meteo la fine di marzo e l’inizio di aprile saranno ancora preda di acquazzoni, mentre l’anticiclone delle Azzorre resterà timido a casa sua così come l’anticiclone Africano. Insomma, nei prossimi 10 giorni non è previsto l’arrivo del sole prevalente e nemmeno del caldo. Ci saranno comunque ampie fasi soleggiate , anche se non è escluso un forte maltempo specie al Sud.

Intanto, nelle prossime ore, sono previsti rovesci a macchia di leopardo, specie nelle ore centrali della giornata, al Sud, in Toscana e al Nord-est. Attenzione anche al vento che soffierà ancora forte o molto forte sulle regioni meridionali, in particolare tra Salento e fascia ionica sottolinea iLMeteo.it. Da domani, mercoledì 26 marzo, assisteremo a un peggioramento di 48 ore: un ciclone si approfondirà al meridione causando piogge continue, vento e possibili nubifragi fino a giovedì sera.

Nella giornata di giovedì 27 marzo il maltempo risalirà anche verso il Medio Adriatico dove sono previste piogge persistenti e venti sostenuti; altrove si apriranno schiarite più convinte. Dopo un venerdì di transizione, il weekend è ancora un’incognita: le prime proiezioni indicavano bel tempo, le ultime emissioni dei modelli a lunga scadenza prevedono la discesa di un nuovo ciclone dal Nord Europa con piogge specie sabato al Nord-ovest e domenica al Centro-Sud.

Oggi, martedì 25 marzo - Al Nord: piogge sparse al Nord-est, scarse altrove. Al Centro: piogge sparse specie su Toscana e Marche, soleggiato altrove. Al Sud: rovesci alternati a schiarite, giornata ventosa.

Domani, mercoledì 26 marzo - Al Nord: piovaschi e ampie schiarite soleggiate. Al Centro: alternanza di piogge improvvise e ampie schiarite di sole. Al Sud: maltempo con piogge diffuse.

Giovedì 27 marzo - Al Nord: soleggiato. Al Centro: forti piogge su Marche, Abruzzo e Molise, soleggiato sul versante tirrenico. Al Sud: maltempo.

Tendenza: secondo weekend di Primavera ancora all’insegna della variabilità tra sole e rovesci.