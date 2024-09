Weekend d'autunno sull'Italia. E' infatti in arrivo un cambiamento meteo che porterà forte maltempo. Cambiamento così repentino che potrà spaventare, a causa dei nubifragi, del forte vento e del calo termico atteso con temperature massime gradevoli, intorno ai 20-23°C.

Il passaggio dal caldo africano a un autunno quasi invernale non sarà comunque indolore: sono previsti infatti temporali forti sul versante adriatico, dalla Romagna al Gargano e sul Basso Tirreno specie in Calabria. Su gran parte del Centro-Sud si apriranno gli ombrelli, mentre al Nord si apriranno ampie schiarite. Le temperature massime saranno basse, solo al Sud oscilleremo ancora tra i 26 e i 29°C. Milano e Torino avranno una massima sui 20°C, addirittura Firenze 18°C e Bologna 17°, Roma si fermerà a 22-23°C. Sarà pieno autunno al Centro-Nord fa sapere iLMeteo.it.

Nel weekend, poi, tornerà un po’ più di sole, specie al Nord, ma il cielo sereno favorirà minime quasi invernali al mattino: si prevedono fino a 4-5°C in Pianura Padana, a Milano e Torino 8°C, a Venezia circa 10°C a settembre, un valore molto basso per il periodo per una città sul mare. Il sole del weekend sarà però disturbato ancora, in modo consistente, da piogge anche intense sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno, fenomeni accompagnati anche da una sostenuta ventilazione. Il vento sarà, infatti, un protagonista delle prossime ore e almeno fino a sabato su gran parte del Paese.

Oggi, venerdì 13 settembre - Al Nord: fresco, ultime piogge al Nord Est. Al Centro: ancora instabile specie sulle Adriatiche e sul Lazio, vento e calo termico. Al Sud: maltempo specie su Campania e Calabria tirrenica, crollo termico.

Domani, sabato 14 settembre - Al Nord: freddo al mattino, occasionali piovaschi sul Veneto al pomeriggio. Al Centro: soleggiato sulle tirreniche, qualche rovescio sulle Adriatiche. Al Sud: temporali e vento specie sul basso Tirreno.

Domenica 15 settembre - Al Nord: freddo al mattino, poche nubi. Al Centro: soleggiato sulle tirreniche, nubi irregolari sulle Adriatiche. Al Sud: instabile con rovesci sul basso Tirreno, soleggiato ma fresco e ventoso altrove..

Tendenza: nuova settimana con una persistente bassa pressione, temperature ancora autunnali e frequenti acquazzoni al Centro-Sud, locali al Nord.